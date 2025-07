https://fr.sputniknews.africa/20250729/forum-des-femmes-entreprenantes-un-grand-moment-dimmersion-entre-surs-du-milieu-des-affaires-1076213899.html

Forum des femmes entreprenantes: "Un grand moment d'immersion entre sœurs du milieu des affaires"

Forum des femmes entreprenantes: "Un grand moment d'immersion entre sœurs du milieu des affaires"

Sputnik Afrique

Le FIED, le Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques aura lieu en novembre 2025 à Ouagadougou, sous le haut patronage du Président du... 29.07.2025, Sputnik Afrique

2025-07-29T10:44+0200

2025-07-29T10:44+0200

2025-07-29T10:44+0200

zone de contact

podcasts

burkina faso

femmes

entrepreneur

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/07/1d/1076213732_0:210:960:750_1920x0_80_0_0_9ae1ec32f6805338febe69acc507d2fb.jpg

Forum des femmes entreprenantes: "Un grand moment d'immersion entre sœurs du milieu des affaires" Sputnik Afrique Le FIED, le Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques aura lieu en novembre 2025 à Ouagadougou, sous le haut patronage du Président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Au micro de Sputnik Afrique, Djélika Yeo, présidente de la FIED nous a partagé ses attentes en marge de cet événement à venir.

"En fait, au Burkina, nous sommes venus parce que quand nous passons dans un pays, comme par exemple on est arrivé au Burkina aujourd'hui, c'est vraiment l'investissement. L'investissement dans deux secteurs d'activité, en matière, dans le secteur rural et le secteur urbain. Mais ce qui nous inspire, il faut savoir que la vision présidentielle et le leadership du président nous tire vers le haut. Ça nous tire vers le haut", a déclaré au micro de Zone de Contact Madame Yéo, présidente du FIED, sur le choix du Burkina Faso pour la prochaine édition du FIED.Retrouvez également dans cette émission:🎙Oumarou Compaoré, fermier burkinabé producteur d'ananas sur la production record de ce fruit en 2024 au Burkina Faso;🎙 Nassirou élu Sanoussi, président de l’Association des fondateurs des écoles privées d’enseignement général, sur l'encadrement des frais de scolarité des écoles privées au Niger;🎙Sylvain Takoué, écrivain ivoirien sur les négociations russo-ukrainiennes d'Istanbul.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

burkina faso

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

podcasts, burkina faso, femmes, entrepreneur, аудио