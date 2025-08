https://fr.sputniknews.africa/20250728/nikol-pachinian-veut-detruire-ladn-de-larmenie-en-sattaquant-a-leglise--1076383211.html

Nikol Pachinian veut "détruire l'ADN de l'Arménie" en s'attaquant à l'Église

Nikol Pachinian veut "détruire l'ADN de l'Arménie" en s'attaquant à l'Église

28.07.2025

"Le principal ennemi de Pachinian est l'Église. Car l'Église comprend qu'un tournant vers l'Occident contredit les alliances naturelles de l'Arménie, par exemple avec la Russie orthodoxe", explique à Sputnik l'avocat et géopolitologue Arnaud Develay. Selon lui, le Premier ministre arménien tente de: L’arrestation de Samvel Karapetian, homme d’affaires proche de l’Église, n’est pas non plus un hasard, selon Develay: elle obéit à des raisons politiques, non juridiques.Ces manœuvres ne sont pas inédites, rappelle-t-il:

