Nigeria: plus de 600 enfants morts de malnutrition ces six derniers mois, selon MSF

Nigeria: plus de 600 enfants morts de malnutrition ces six derniers mois, selon MSF

Plus de 600 enfants sont morts de malnutrition au cours des six derniers mois dans le nord du Nigeria qui est "confronté à une crise de malnutrition... 27.07.2025

Entre janvier et juin 2025, les équipes de MSF ont pris en charge près de 70.000 enfants souffrant de malnutrition dans l'Etat de Katsina, dont environ 10.000 ont dû être hospitalisés. Sur cette période, les cas de malnutrition avec oedèmes, la forme la plus grave et la plus mortelle chez l'enfant, ont bondi de 208% rapport à la même période l'année dernière, écrit MSF dans un communiqué diffusé vendredi soir. Les coupes importantes dans l'aide étrangère, la flambée du coût de la vie et la recrudescence des attaques terroristes, en particulier dans le nord-est, ont aggravé la situation alimentaire au Nigeria. Dans l'ensemble du Nigeria, près de 31 millions de personnes souffrent de faim aiguë /sur 235 millions d'habitants environ/, un chiffre record, selon David Stevenson, le responsable du Programme alimentaire mondial /PAM/ dans ce pays. Le PAM a averti en début de semaine qu'il serait contraint de suspendre toute aide alimentaire et nutritionnelle d'urgence destinée à 1,3 million de personnes dans le nord-est du Nigeria fin juillet en raison d'un déficit budgétaire critique.

