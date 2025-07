Russie-Ukraine: "D’un point de vue humanitaire, il y a effectivement des avancées"

Pourquoi la Russie avance-t-elle avec prudence ? "Parce qu'on a l'habitude que l'Ukraine de Zelensky n'ait absolument aucune colonne vertébrale, aucune parole, aucun honneur. À chaque fois qu'on a proposé des cessez-le-feu, l'Ukraine s'est fait pour devoir de les violer, le plus qu'ils le pouvaient. Donc pour l'instant, il n'y a aucune raison de leur faire confiance. Et donc, il n'y a pas de raison non plus d'insister sur l'accélération d'une rencontre entre Poutine et Zelensky", estime l'expert.