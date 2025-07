https://fr.sputniknews.africa/20250725/leconomie-du-cap-vert-progresse-de-37--au-premier-trimestre-2025-1076031181.html

L'économie du Cap-Vert progresse de 3,7 % au premier trimestre 2025

L'économie du Cap-Vert progresse de 3,7 % au premier trimestre 2025

L'économie du Cap-Vert a enregistré une croissance de 3,7 % au premier trimestre 2025, contre 2,9 % au quatrième trimestre 2024, a annoncé l'Institut national... 25.07.2025

Selon l'INE, les principaux secteurs ayant contribué à cette croissance en glissement annuel sont l'agriculture, la construction, les transports, l'hébergement et la restauration, ainsi que les activités immobilières. Les impôts nets de subventions ont également augmenté de 5,7 % par rapport à l'année précédente, soutenus par une hausse de la consommation privée et de l'investissement, a précisé l'institut. D'après un rapport de la Banque mondiale publié en juin dernier, le PIB réel du Cap-Vert a progressé de 7,3 % en 2024, porté par une activité touristique soutenue et une reprise modérée du secteur agricole. Ce rapport prévoit une croissance de 5,9 % pour l'année 2025.

Algérie Presse Service (APS)

Algérie Presse Service (APS)

Algérie Presse Service (APS)

