La colonisation est "l'une des violences les plus insupportables qu'on puisse commettre"

"Venir, s'installer sur les terres d'autrui, violer leur culture, imposer une autre culture, c'est l'une des violences les plus insupportables qu'on puisse commettre sur un peuple. Et dire après qu'il y a des bénéfices de ça… il n'y a aucun bénéfice. Certes, nous avons hérité la langue française, mais s’il n'y avait pas eu cette colonisation, il y aurait une autre dynamique. Avec le savoir-faire de nos artisans, le savoir-faire des médecins de l'époque, la construction, l'architecture de l'époque, il y a tout un savoir-feu qui était là, qui a été brisé vraiment par l'éruption de cette violence-là. Et on a beau dire, quel que soit le pays où l'on passe, dans l'histoire, la colonisation n'a jamais été bénéfique pour les peuples qui l'ont subie", souligne l’écrivain.