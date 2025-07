https://fr.sputniknews.africa/20250724/le-kremlin-nattendait-pas-de-percee-lors-du-3e-cycle-de-pourparlers-avec-lukraine-1075974162.html

Le Kremlin dit ne pas avoir attendu de percée lors du 3e cycle des pourparlers avec l'Ukraine

Le Kremlin dit ne pas avoir attendu de percée lors du 3e cycle des pourparlers avec l'Ukraine

24.07.2025

La Russie ne s'attendait pas à une avancée décisive lors du troisième cycle de négociations avec l'Ukraine, a déclaré Dmitri Peskov.Il a souligné que les propositions russes pour ces négociations visaient un travail de fond. Il a également noté qu'une discussion sur un éventuel sommet entre la Russie et l'Ukraine serait possible une fois ce travail de fond achevé. Le porte-parole du Président a ajouté qu'il convenait d'évaluer positivement l'examen d'un ensemble de sujets humanitaires lors des négociations, de même que la proposition russe de créer des groupes de travail en ligne.Résultats du 3e volet de négociationsLa Russies et l’Ukraine ont conclu le 23 juillet une troisième session de pourparlers.Les négociateurs se sont mis d'accord pour un nouvel échange de 1.200 prisonniers de chaque côté, selon Vladimir Medinski.Moscou a également proposé à Kiev de lui remettre 3.000 corps de soldats ukrainiens, ainsi que des trêves de "24 à 48 heures" sur le front pour que les deux armées puissent récupérer leurs tués et leurs blessés.L'Ukraine a de son côté suggéré une rencontre entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky d'ici la fin du mois d'août, potentiellement en présence des Présidents américain et turc, selon le négociateur de Kiev Roustem Oumerov.

