Druzes: "Les guerres d’aujourd’hui sont fabriquées pour empêcher l’émergence d’une multipolarité"

Dans cet épisode de L’Afrique en marche, Bertrand Scholler, analyste géopolitique français, explique les enjeux et dessous des cartes d’influence régionales et... 24.07.2025, Sputnik Afrique

"Les Druzes de Soueïda refusent d’être les pions d’un redécoupage imposé. Leur message est clair: leur identité et leur territoire ne sont pas négociables. La montagne se défendra elle-même, spirituellement et stratégiquement", affirme à Radio Sputnik Afrique Bertrand Scholler, conseiller en stratégie et diplômé de Sciences Po Paris. Selon lui, une bataille silencieuse se joue dans le sud syrien, autour d’un axe ferroviaire stratégique entre la Méditerranée et le Golfe. "La Turquie l'observe, Israël l'anticipe, et les États-Unis, le Royaume-Uni et la France tirent les ficelles", avance-t-il.Et le phénomène n’est pas isolé. À ses yeux, ces dynamiques sont à l’œuvre bien au-delà du Moyen-Orient: "les guerres d’aujourd’hui sont fabriquées pour empêcher l’émergence d’un monde multipolaire. Israël et l’Ukraine sont les vitrines d’un ordre occidental unipolaire en crise, qui ne séduit plus et ne sait plus que menacer les pays qui optent pour un monde multipolaire de dialogue et d’intérêts mutuels, comme les pays des BRICS+"► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

