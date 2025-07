https://fr.sputniknews.africa/20250723/le-kremlin-confirme-que-la-delegation-russe-sest-rendue-a-istanbul-pour-les-pourparlers-de-mercredi-1075896083.html

Le Kremlin confirme que la délégation russe est partie à Istanbul pour les pourparlers de mercredi

2025-07-23T11:43+0200

2025-07-23T11:43+0200

2025-07-23T14:50+0200

Les sujets qui seront abordés incluent des mémorandums sur le règlement du conflit et la poursuite des échanges mutuels, a indiqué le porte-parole du Kremlin. Selon Dmitri Peskov, les discussions s'annoncent difficiles: les textes des projets sont diamétralement opposés.Composition de la délégation russeLes négociations entre les délégations russe et ukrainienne à Istanbul sont provisoirement attendues mercredi à 16h00 GMT, mais l'heure est encore en cours de clarification, a déclaré à Sputnik une source turque informée. Selon des sources de Sputnik, la rencontre pourrait avoir lieu sur le territoire du palais Ciragan à Istanbul.La composition de la délégation russe lors du troisième cycle de pourparlers reste inchangée, a déclaré une source à Sputnik. "L'équipe russe pour les négociations sur l'Ukraine comprend toujours quatre membres principaux de la délégation et quatre experts".Historique des pourparlers Rencontres précédentes: La Russie et l'Ukraine ont déjà organisé deux rounds de négociations directes à Istanbul. Ces discussions ont conduit à un échange de prisonniers et à la restitution par Moscou des corps de militaires ukrainiens. Documents échangés: Les deux parties ont échangé des projets de mémorandums pour résoudre le conflit.

