Un nouveau round de négociations russo-ukrainiennes attendu à Istanbul

Les négociations entre les délégations russe et ukrainienne à Istanbul sont provisoirement attendues mercredi à 16h00 GMT, mais la date et l'heure sont encore... 23.07.2025, Sputnik Afrique

2025-07-23T09:36+0200

2025-07-23T09:36+0200

2025-07-23T09:46+0200

Un nouveau round de négociations russo-ukrainiennes pourrait s’ouvre ce jour à Istanbul.Le journal İndependent Türkçe a annoncé que les négociations entre Moscou et Kiev pourraient se tenir mercredi ou jeudi, d'après des sources diplomatiques. Aucune information précise sur l'heure et le lieu n'a été révélée.Selon des sources de Sputnik, la rencontre pourrait avoir lieu sur le territoire du palais Ciragan à Istanbul.Qui représente les pays?La délégation russe sera composée de:Et côté ukrainien?Volodymyr Zelensky a augmenté la composition de la délégation ukrainienne de 12 à 14 personnes, selon un décret publié sur son site Internet.Participation turqueLa Turquie sera également représentée par sa délégation aux pourparlers, a déclaré un haut responsable turc à Sputnik. Les chefs du ministère turc des Affaires étrangères et des services de renseignement devraient également participer aux discussions prévues.Des sujets complexes à aborderLa Russie et l'Ukraine devront aborder des sujets complexes lors des négociations, notamment les projets de mémorandums sur le règlement, a déclaré le porte-parole du président, Dmitri Peskov."Le sujet des négociations est assez complexe. Outre d'autres questions, il sera bien sûr nécessaire de discuter des projets de mémorandums échangés lors du deuxième cycle ", a-t-il ajouté.Historique des pourparlersRencontres précédentes : La Russie et l'Ukraine ont déjà organisé deux rounds de négociations directes à Istanbul. Ces discussions ont conduit à un échange de prisonniers et à la restitution par Moscou des corps de militaires ukrainiens.Documents échangés : Les deux parties ont échangé des projets de mémorandums pour résoudre le conflit.

russie

ukraine

istanbul

2025

russie, ukraine, négociations, istanbul