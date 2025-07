https://fr.sputniknews.africa/20250722/municipales-au-togo-le-parti-au-pouvoir-obtient-75-des-sieges-1075831811.html

Municipales au Togo: le parti au pouvoir obtient 75% des sièges

L'Union pour la République, le parti au pouvoir au Togo, a obtenu 75% des sièges lors des élections municipales, selon les résultats provisoires proclamés... 22.07.2025

Selon les résultats, l'UNIR, parti du président Faure Gnassingbé, a obtenu 1.150 sièges de conseillers municipaux sur les 1.527, soit 75%. Dans l'opposition, l'Alliance nationale pour le changement a de son côté fait élire 51 conseillers, soit 3,3% des sièges.L'Union des forces du changements ainsi que l'Alliance des démocrates pour un développement intégral, le principal parti d'opposition avec deux députés, ont obtenu respectivement 38 et 34 conseillers.Le reste des sièges est réparti entre les autres partis, regroupements de partis et candidats indépendants. Sur les 500 listes, 65 ont obtenu au moins un siège.Les conseillers municipaux éliront à leur tour les maires des 117 communes du pays.Pour ces élections municipales, les troisièmes de l'histoire du pays, 2,5 millions d'électeurs se sont rendus aux urnes, soit 55% des inscrits."Nous allons transmettre ces résultats à la Cour suprême pour contrôle et validation", a indiqué lundi Dago Yabré, président de la CENI, après la proclamation des résultats provisoires. Les dernières municipales remontent à juin 2019, 32 ans après les précédentes en raison de plusieurs crises politiques.L'UNIR avait alors remporté plus de 60% des sièges de conseillers municipaux.

