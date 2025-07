https://fr.sputniknews.africa/20250722/liran-la-russie-et-la-chine-discuteront-du-nucleaire-1075831969.html

L'Iran, la Russie et la Chine discuteront du nucléaire

L'Iran, la Russie et la Chine discuteront du nucléaire

Sputnik Afrique

Des représentants de l'Iran, de la Russie et de la Chine tiendront ce 22 juillet à Téhéran une réunion trilatérale sur le nucléaire iranien. Cette rencontre... 22.07.2025, Sputnik Afrique

2025-07-22T07:55+0200

2025-07-22T07:55+0200

2025-07-22T07:55+0200

iran

nucléaire

russie

chine

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e4/0c/1a/1044987215_0:92:3319:1958_1920x0_80_0_0_a32837429ab1d323c816589533a56854.jpg

Mardi, "une consultation trilatérale" avec la Russie et la Chine se tiendra à Téhéran pour discuter du dossier nucléaire, a déclaré le porte-parole de la diplomatie iranienne, Esmaïl Baghaï.Il n’a pas été précisé qui représenterait les parties.L'Iran va tenir de nouvelles discussions sur son programme nucléaire avec l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni (groupe E3) le 25 juillet à Istanbul.Ces trois pays accusent Téhéran de ne pas avoir respecté ses engagements sur le nucléaire et menacent de rétablir des sanctions en vertu d'une clause prévue par l'accord.Seyed Abbas Araghchi a déjà averti que le Royaume-Uni, la France et ne devaient en aucun cas porter atteinte à la crédibilité du Conseil de sécurité de l'ONU en déclenchant le mécanisme de réactivation des sanctions contre l'Iran.Dans un message publié sur X, M. Araghchi a déclaré que le groupe E3 n'avait pas la "qualité juridique, politique ou morale" pour invoquer les dispositions de l'accord sur le nucléaire de 2015 ou la Résolution 2231 du Conseil de sécurité de l'ONU, qui autorisent la réimposition de sanctions internationales en cas de non-respect de l'accord par l'Iran.

iran

russie

chine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

iran, nucléaire, russie, chine