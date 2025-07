https://fr.sputniknews.africa/20250721/teheran-met-en-garde-les-europeens-contre-toute-reactivation-des-sanctions-1075802025.html

Téhéran met en garde les Européens contre toute réactivation des sanctions

Téhéran met en garde les Européens contre toute réactivation des sanctions

Sputnik Afrique

Les discussions entre Téhéran et Européens vont reprendre vendredi à Istanbul. Le ministre iranien des Affaires étrangères a cependant averti que le Londres... 21.07.2025, Sputnik Afrique

2025-07-21T07:59+0200

2025-07-21T07:59+0200

2025-07-21T07:59+0200

iran

téhéran

nucléaire

france

allemagne

royaume-uni

sanctions

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e4/0c/1a/1044987215_0:92:3319:1958_1920x0_80_0_0_a32837429ab1d323c816589533a56854.jpg

L'Iran va tenir de nouvelles discussions sur son programme nucléaire avec l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni (groupe E3) vendredi à Istanbul, a annoncé lundi la télévision iranienne, citant un porte-parole du ministère iranien des affaires étrangères."En réponse à la demande des pays européens, l'Iran a accepté de tenir une nouvelle séance de pourparlers", a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères Esmaïl Baghaï, cité lundi par la télévision iranienne qui a précisé que cette réunion aura lieu à Istanbul."L'Iran a montré qu'il était capable de faire échec aux attaques mais a toujours été prêt à une diplomatie réelle, réciproque et de bonne foi", a écrit dimanche sur X le ministre iranien des Affaires étrangères.Dimanche Seyed Abbas Araghchi a cependant averti que le Royaume-Uni, la France et ne devaient en aucun cas porter atteinte à la crédibilité du Conseil de sécurité de l'ONU en déclenchant le mécanisme de réactivation des sanctions contre l'Iran.Dans un message publié sur X, M. Araghchi a déclaré que le groupe E3 n'avait pas la "qualité juridique, politique ou morale" pour invoquer les dispositions de l'accord sur le nucléaire de 2015 ou la Résolution 2231 du Conseil de sécurité de l'ONU, qui autorisent la réimposition de sanctions internationales en cas de non-respect de l'accord par l'Iran.

iran

téhéran

france

allemagne

royaume-uni

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Algérie Presse Service (APS)

Algérie Presse Service (APS)

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Algérie Presse Service (APS)

iran, téhéran, nucléaire, france, allemagne, royaume-uni, sanctions