La délégation russe pour les négociations avec l'Ukraine reste inchangée, selon le Kremlin

La délégation russe pour les négociations avec l'Ukraine reste inchangée, selon le Kremlin

La composition de la délégation russe pour le nouveau cycle de négociations avec l'Ukraine reste inchangée, selon le Kremlin. 21.07.2025, Sputnik Afrique

D'autres déclarations clés de Dmitri Peskov : Plus tôt dans la journée, le journal İndependent Türkçe a annoncé que les négociations entre Moscou et Kiev pourraient se tenir mercredi ou jeudi, d'après des sources diplomatiques. Aucune information précise sur l'heure, le lieu ou la composition des délégations n'a été révélée.Historique des pourparlersRencontres précédentes : La Russie et l'Ukraine ont déjà organisé deux rounds de négociations directes à Istanbul. Ces discussions ont conduit à un échange de prisonniers et à la restitution par Moscou des corps de militaires ukrainiens.Documents échangés : Les deux parties ont échangé des projets de mémorandums pour résoudre le conflit.

