Kiev prépare une provocation avec du rejet d’ammoniac, selon l’armée russe

Kiev prépare une provocation avec du rejet d’ammoniac, selon l’armée russe

L’objectif est d’accuser la Russie d’un désastre technologique délibéré, a déclaré le chef des troupes russes de protection contre les radiations, chimiques et... 17.07.2025, Sputnik Afrique

Le régime de Kiev utilise toujours sa tactique barbare d’une "ceinture chimique", qui consiste à placer et détruire des conteneurs contenant des produits chimiques toxiques dans les zones de combat. Ainsi, l’armée ukrainienne a placé un grand point de distribution d’ammoniac dans la zone des équipements anti-aériens de Novotroitsk. L’entreprise est un danger de premier ordre. Si frappée, plus de 550 tonnes d’ammoniac liquide pourraient se retrouver dans l’environnement.Plus de 500 cas d’utilisation de produits chimiques par Kiev, y compris des empoisonneurs, ont été enregistrés lors de l’opération spécialeLe dernier cas a été enregistré le 8 juillet près de la localité d’Ivanovka en républiqe de Donetsk. Un drone a largué une munition chargée d’un mélange de chloropicrine et de chloracétatophénone.

