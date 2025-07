https://fr.sputniknews.africa/20250716/togo-les-frontieres-terrestres-fermees-le-17-juillet-jour-des-elections-municipales-1075616772.html

Togo: les frontières terrestres fermées le 17 juillet, jour des élections municipales

Togo: les frontières terrestres fermées le 17 juillet, jour des élections municipales

16.07.2025

Les autorités togolaises ont annoncé la fermeture temporaire des frontières terrestres du pays toute la journée du 17 juillet, jour des élections municipales.Cette mesure vise à garantir le bon déroulement du scrutin dans un climat de paix et de sécurité, conformément au cadre légal en vigueur, précisent les départements de l'Administration territoriale et de la Sécurité, cités par les médias locaux.Il s'agit également d'"un impératif de prévention face aux risques de perturbation du processus électoral”, dans le contexte sociopolitique actuel, font remarquer les mêmes sources."Le scrutin doit se tenir dans la paix, la sécurité et la cohésion sociale", précisent les autorités togolaises, qui appellent à la compréhension et à la responsabilité des usagers des frontières.Le scrutin du 17 juillet doit permettre l’élection de 1527 conseillers municipaux dans les 117 communes du pays.

