https://fr.sputniknews.africa/20250715/ultimatum-a-la-russie-je-pense-que-m-trump-va-devoir-revoir-sa-copie-a-la-baisse-1075598000.html

Ultimatum à la Russie: "Je pense que M. Trump va devoir revoir sa copie à la baisse"

Ultimatum à la Russie: "Je pense que M. Trump va devoir revoir sa copie à la baisse"

Sputnik Afrique

Donald Trump a laissé à la Russie un délai de 50 jours pour parvenir à un accord sur l'Ukraine et annoncé des envois d'armes à Kiev. Pour Sputnik Afrique, la... 15.07.2025, Sputnik Afrique

2025-07-15T17:42+0200

2025-07-15T17:42+0200

2025-07-15T17:46+0200

zone de contact

podcasts

donald trump

menace

sanctions

armes

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/07/0f/1075597104_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9e48b90411d4575ee674e94997764b03.jpg

Ultimatum à la Russie: "Je pense que M. Trump va devoir revoir sa copie à la baisse" Sputnik Afrique Donald Trump a laissé à la Russie un délai de 50 jours pour parvenir à un accord sur l'Ukraine et annoncé des envois d'armes à Kiev. Pour Sputnik Afrique, la journaliste française dans le Donbass Christelle Néant a analysé ces annonces du Président américain.

"Le délai de 50 jours que Trump donne à la Russie pour parvenir à un accord, c'est une tentative de faire pression et d'obtenir quelque chose qu'il n'arrive pas à obtenir, on va dire, sans les menaces", a affirmé Mme Néant au micro de Zone de Contact.Retrouvez également dans cette émission:- Xavier Moreau, analyste français, fondateur du centre d'analyses géostratégiques Stratpol;- Chérif Chako, ancien ministre nigérien des Équipements et des Infrastructures, sur le sommet des BRICS;- Abdoulaye Diallo, analyste malien, et le Dr Agaly Welé, spécialiste malien en santé publique et communautaire sur la cour pénale et des droits humains des pays de l'AES;- Issoufou Boubacar Kado Magagi, analyste nigérien, sur le départ précipité des représentants de l'AES lors de la session ordinaires du Conseil des ministres de l'UEMOA à Lomé.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

podcasts, donald trump, menace, sanctions, armes, аудио