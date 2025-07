https://fr.sputniknews.africa/20250714/lotan-se-prepare-activement-a-impliquer-la-moldavie-dans-un-eventuel-conflit-avec-la-russie---1075523401.html

L'OTAN prêt à impliquer la Moldavie dans un conflit avec Moscou - Service russe de renseignement

L'OTAN prêt à impliquer la Moldavie dans un conflit avec Moscou - Service russe de renseignement

Sputnik Afrique

Selon le Service russe de renseignement extérieur, une décision a été prise à Bruxelles d'accélérer la transformation de la Moldavie en "point d'appui" de... 14.07.2025, Sputnik Afrique

2025-07-14T11:44+0200

2025-07-14T11:44+0200

2025-07-14T12:52+0200

otan

moldavie

russie

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102131/35/1021313571_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_69a840d57438d006911dd44ac6044cd0.jpg

L'OTAN se prépare activement à impliquer la Moldavie dans un éventuel conflit armé avec la Russie, selon le Service russe de renseignement."Cependant, en cas de conflit direct entre l'OTAN et la Russie, selon le plan de Bruxelles, le principal coup sera porté par les Moldaves eux-mêmes. Ils sont appelés à devenir de la " chair à canon " lors des opérations de combat avec les troupes russes. À cette fin, les dirigeants du bloc obligent Chisinau à adopter les concepts de guerre de l'OTAN. L'armée moldave est inondée d'instructeurs militaires issus des États membres de l'Alliance. Des centres de formation spécialisés sont déployés", selon le SVR.La politique agressive de SanduLes relations entre Moscou et Chisinau ont commencé à se détériorer après l'arrivée au pouvoir de la présidente Maia Sandu, pro-européenne, fin 2020.Ces dernières années, les autorités moldaves ont intensifié la pression sur l'opposition: des poursuites ont été engagées contre des responsables politiques, ils ont été détenues à l'aéroport pour avoir visité la Russie afin d'empêcher les candidats de l'opposition de participer aux élections, le parti au pouvoir tente d'étendre les pouvoirs des services spéciaux sous prétexte de "lutte contre la corruption électorale". L'Église orthodoxe moldave est également harcelée.De nombreux médias défavorables à Chisinau ont été fermés dans le pays, dont l'agence Sputnik Moldavie. Plus d'une centaine de chaînes Telegram ont été bloquées.

moldavie

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

otan, moldavie, russie