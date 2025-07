https://fr.sputniknews.africa/20250709/russie--aider-lafrique--sans-les-objectifs-que-les-pays-occidentaux-poursuivent-a-son-egard--1075339356.html

Russie: aider l’Afrique "sans les objectifs que les pays occidentaux poursuivent à son égard "

Sputnik Afrique

Cette nouvelle édition spéciale de L’Afrique en marche est consacrée au Forum des ministres de l’Éducation. Nous avons interrogé les ministres de l’Éducation... 09.07.2025, Sputnik Afrique

Russie : Aider l’Afrique « sans les objectifs que les pays occidentaux poursuivent à son égard » Sputnik Afrique Cette nouvelle édition spéciale de L’Afrique en marche est consacrée au Forum des ministres de l’Éducation. Nous avons interrogé les ministres de l’Éducation de Russie, de la République du Sénégal, de la République centrafricaine, de la République démocratique du Congo et enfin du Royaume de l’Eswatini.

Le Forum des ministres de l’Éducation s'est tenu entre 11 et 12 juin à Kazan, en Russie, sous le thème "Façonner l’avenir"."Aujourd'hui, nous faisons tout notre possible, et nous ferons tout notre possible pour interagir avec le continent africain, pour l'aider de manière désintéressée, sans les objectifs que les pays occidentaux poursuivent à l'égard de l'Afrique", dit-il en évoquant des "défis d'éducation, d'équipement".De son côté, le ministre centrafricain de l’Éducation, Laurent Syssa-Magale, a mis l’accent sur l'éducation pour ne plus dépendre des experts étrangers. "Il faut avoir une école d’élite, des cours de formation. C’est dans ce sens que nous travaillons avec la Russie pour avoir des structures scolaires comme la Russie. D’ici un an, il va y avoir un lycée russe. Nous travaillons aussi pour enseigner la langue russe", a-t-il expliqué.Dans cette émission, vous écouterez également :- La ministre de l’Éducation de la République démocratique du Congo (RDC), Madame Marie-Thérèse Sombo Ayanne Safi Mukuna.- Le ministre de l’Éducation du Royaume de l’Eswatini, Monsieur Owen Sabelo Nxumalo.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

