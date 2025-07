https://fr.sputniknews.africa/20250708/ce-conflit-entre-israel-et-liran-sinscrit-dans-la-continuite-du-genocide-qui-se-deroule-a-gaza-1075299320.html

"Ce conflit entre Israël et l’Iran s’inscrit dans la continuité du génocide, qui se déroule à Gaza"

"Ce conflit entre Israël et l'Iran s'inscrit dans la continuité du génocide, qui se déroule à Gaza"

Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Karine Bechet-Golovko, professeur de droit invité à l'Université d'État de Moscou, analyse les enjeux et les... 08.07.2025

«Ce conflit entre Israël et l’Iran s’inscrit dans la continuité du génocide, qui se déroule à Gaza» Sputnik Afrique Dans cet épisode de L’Afrique en marche, Karine Bechet-Golovko, professeur de droit invité à l'Université d'État de Moscou, analyse les enjeux et les conséquences régionales du conflit opposant Israël et les USA contre l’Iran. Pour elle, il "semble n’avoir aucun rapport avec le programme nucléaire, même si l’action ambigüe de l’AIEA fut censée" la légitimer.

"L’agression lancée par Israël contre l’Iran est intervenue, rappelons-le, à la veille des négociations, qui devaient alors commencer et auxquelles l’Iran avait annoncé sa volonté de participer. […] Ce conflit entre Israël et l’Iran s’inscrit dans la continuité du génocide, qui se déroule à Gaza. Ce qui nous oblige à sérieusement nous interroger sur les fondements de cette agression, qui semble n’avoir aucun rapport avec le programme nucléaire, même si l’action ambigüe de l’AIEA fut censée légitimer l’engagement des forces israéliennes", affirme à Radio Sputnik Afrique Karine Bechet-Golovko, professeur de droit invité à l'Université d'État de Moscou.Dans le même sens, l’experte estime qu’une architecture de sécurité conjointe en Aise centrale est nécessaire, rappelant à titre d’exemple qu’"à la demande du Kazakhstan, la Russie est intervenue dans le cadre de l’OTSC, afin d’éviter la réalisation d’un coup d’État, qui aurait pu déstabiliser le pouvoir kazakh. En soi, cela montre la capacité de la Russie de contrer les velléités atlantistes dans sa zone d’influence, lorsque les élites locales lui demandent de l’aide. En revanche, s’il est possible d’éviter le pire, l’évolution de la situation politique intérieure et à l’égard du Monde russe, a montré que l’influence atlantiste a profondément pénétré ces zones".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

