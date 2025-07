https://fr.sputniknews.africa/20250706/en-direct-vladimir-poutine-tient-un-discours-au-sommet-des-brics-a-rio-de-janeiro--1075114655.html

En direct: Vladimir Poutine tient un discours au sommet des BRICS à Rio de Janeiro

Vladimir Poutine, en mode visioconférence, va faire vibrer le XVIIe sommet du BRICS ce dimanche, organisé par le Brésil à Rio de Janeiro. 06.07.2025, Sputnik Afrique

Les chefs d’État et de gouvernement participent les 6 et 7 juillet au 17e Sommet des BRICS au Musée d’Art Moderne à Rio de Janeiro, où s’ouvre officiellement la réunion du groupe. Lors de la séance plénière, consacrée à la paix et à la sécurité, ainsi qu'à la réforme de la gouvernance mondiale, les dirigeants discuteront des perspectives de coopération accrue au sein des BRICS dans les domaines politique, commercial, économique, culturel et humanitaire, et échangeront leurs points de vue sur les questions les plus urgentes de l'agenda international. À l'issue de cette séance, il est prévu d'adopter une déclaration final.

