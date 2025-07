https://fr.sputniknews.africa/20250702/cette-ville-africaine-recoit-139-millions-de-dollars-pour-la-modernisation-de-la-part-de-la-bad-1074953303.html

Cette ville africaine reçoit 139 millions de dollars de la part de la BAD pour se moderniser

Ce prêt sera utilisé pour "100 projets soigneusement sélectionnés" visant à moderniser les infrastructures électriques, d'eau et de traitement des déchets, a indiqué dans un communiqué la banque."Cette opération historique démontre l'engagement de la Banque africaine de développement à soutenir les villes solvables en tant que moteurs de la croissance économique", a expliqué Kennedy Mbekeani, directeur général de la BAD pour l'Afrique australe. "Johannesburg n'est pas seulement la plus grande ville d'Afrique du Sud - elle contribue à hauteur de 16% au PIB du pays et sert de porte d'entrée aux investissements sur tout le continent", a déclaré M. Mbekeani."En renforçant ses infrastructures, nous investissons dans l'avenir urbain de l'Afrique". Outre l'enveloppe pour Johannesburg, la BAD a également accordé mardi à l'Afrique du Sud un prêt de 474,6 millions de dollars (403 millions d'euros) pour l'énergie et le rail. Ces prêts interviennent une semaine après que la Banque mondiale a prêté au pays le plus industrialisé d'Afrique 1,5 milliard de dollars (1,3 milliard d'euros) pour relancer sa croissance.

