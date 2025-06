https://fr.sputniknews.africa/20250628/vers-lemergence-dun-continent-stable-alger-se-felicite-de-la-signature-de-laccord-rdc-rwanda-1074825977.html

"Vers l’émergence d’un continent stable": Alger se félicite de la signature de l’accord RDC-Rwanda

L’Algérie s'est félicitée de la signature, vendredi, à Washington, d’un accord de paix entre la République Démocratique du Congo et la République du Rwanda... 28.06.2025, Sputnik Afrique

"La conclusion de cet accord représente une avancée majeure vers la restauration durable de la paix et de la sécurité dans cette région africaine longtemps éprouvée par la violence et les déchirements fratricides", souligne le communiqué."Au-delà de la région, cet accord rétablit la diplomatie dans sa vocation première de règlement pacifique des différends et réhabilite la voie à suivre pour que les autres foyers de tension, de crise et de conflit en Afrique puissent connaître, à leur tour, le même dénouement pacifique négocié", précise la même source."L’Algérie exprime, enfin, son plein soutien à la mise en œuvre effective de cet accord et forme le vœu de voir cette dynamique salutaire s’étendre aux autres régions instables en Afrique, en vue de favoriser l’émergence d’un continent stable et sur dont l’énorme potentiel sera exclusivement concentré sur les objectifs de développement et de prospérité", conclut le communiqué."Un moment important après trente ans de guerre"La République démocratique du Congo et le Rwanda ont signé vendredi, un accord de paix visant à mettre fin au conflit dans l'est de la RDC, qui a fait des milliers de morts. "C'est un moment important après trente ans de guerre", a déclaré le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio lors d'une cérémonie au département d'Etat aux côtés de ses homologues rwandais et de la RDC, ajoutant cependant qu'il y avait encore "beaucoup à faire".

