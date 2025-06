https://fr.sputniknews.africa/20250627/--lafrique-beneficie-dun-prejuge-defavorable-dans-la-presse-occidentale-1074793540.html

“L’Afrique bénéficie d’un préjugé défavorable dans la presse occidentale”

Dans ce nouvel épisode d’Avenir Souverain, Modibo Mao Makalou, économiste et financier malien, nous invite à briser les stéréotypes qui freinent l’élan... 27.06.2025, Sputnik Afrique

Et si le vrai combat de l’Afrique ne se jouait pas uniquement dans les bureaux des ministères ou dans les couloirs des institutions financières, mais plutôt dans l’imaginaire collectif ? Pour l’économiste financier malien, Modibo Mao Makalou, derrière chaque image de pauvreté, chaque reportage alarmiste ou discours réducteur diffusé sur le continent africain, se cache une réalité biaisée qui influence les décisions économiques, culturelles et sociales.Pourtant, l’Afrique avance. Elle innove, crée, entreprend, investit, exporte. Mais dans le miroir brisé des représentations médiatiques dominantes, ses réussites restent invisibles. L’étude d’Africa No Filter le démontre : plus de 40 % des perceptions du continent dans les pays occidentaux sont négatives. Une réalité qui bride non seulement l’attrait économique, mais aussi la confiance des Africains en eux-mêmes, selon l’économiste.Face à cette bataille de l’image, Modibo Mao Makalou appelle à une reconquête : celle du contenu, de la parole, de la représentation. Car l’Afrique ne doit plus se contenter d’être spectatrice de son destin médiatique.Ce changement, c’est aussi une révolution des mentalités. Une rupture avec les complexes hérités du passé colonial. Une montée en puissance d’une jeunesse connectée, ambitieuse, décomplexée.“Aujourd’hui, de jeunes Africains n’ont connu ni la colonisation ni les chaînes mentales qui l’accompagnaient. Ils veulent bâtir, inventer, diriger… à condition qu’on leur donne les moyens de le faire”, a-t-il conclu.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

