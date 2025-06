https://fr.sputniknews.africa/20250619/quand-un-fils-du-mali-rentre-au-pays-batir-le-sahel-avec-ce-que-lon-jette-1074461251.html

Quand un fils du Mali rentre au pays bâtir le Sahel avec ce que l’on jette

Alors que beaucoup rêvent d'un avenir en Europe, lui a pris le chemin inverse. Après 22 ans passés en France, Ousmane Diakité est rentré au Mali pour bâtir... 19.06.2025, Sputnik Afrique

Quand un fils du Mali rentre au pays bâtir le Sahel avec ce que l’on jette Sputnik Afrique Alors que beaucoup rêvent d'un avenir en Europe, lui a pris le chemin inverse. Après 22 ans passés en France, Ousmane Diakité est rentré au Mali pour bâtir, innover et inspirer. À travers sa startup Djigui Nana, il transforme les déchets en matériaux écologiques, forme les jeunes, crée de l'emploi. Sputnik Afrique est parti à sa rencontre.

Après deux décennies en France, Ousmane Diakité a décidé de rentrer au Mali pour prouver qu'un autre avenir est possible en Afrique, sans dépendance. À la tête de Djigui Nana, il mise sur l'isolation thermique à base de matériaux locaux et le recyclage des déchets pour transformer l'habitat sahélien.Face aux défis climatiques et énergétiques, il propose des solutions concrètes : conteneurs isolés pour la conservation alimentaire, maisons bioclimatiques faites de tiges de maïs, foins de riz ou autres résidus agricoles.Mais son combat va au-delà de l'écologie. Il veut former et sensibiliser les jeunes, leur montrer que l'exil n'est pas la seule voie. Avec plus de 40 employés rémunérés grâce au recyclage, Djigui Nana devient un modèle d'économie circulaire au service de l'humain.Son rêve ? Construire une maison entièrement à base de déchets recyclés, solide et autonome. Il l'appelle son " duplex écologique ", un bâtiment de 120 m² sans ciment, mais avec une isolation performante et un impact environnemental minimal.“J'ai déjà investi 52 millions de francs CFA de mes propres fonds, sans aide de l'État. Mais je ne peux pas y arriver seul”, confie-t-il. “J'ai besoin de partenaires, d'aides techniques et financières pour prouver que c'est possible. Et ce n'est pas qu'un rêve, je suis en train de le réaliser”, ajoute-t-il avec conviction.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

