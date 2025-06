https://fr.sputniknews.africa/20250625/russie-mali-cette-confiance-est-la-mais-il-faut-la-renforcer-1074730356.html

Russie-Mali: "Cette confiance est là, mais il faut la renforcer"

Russie-Mali: "Cette confiance est là, mais il faut la renforcer"

Sputnik Afrique

Le Président malien de la Transition, Assimi Goïta s'est déplacé en Russie afin de rencontrer son homologue russe Vladimir Poutine. Au micro de Sputnik... 25.06.2025, Sputnik Afrique

2025-06-25T17:46+0200

2025-06-25T17:46+0200

2025-06-25T17:52+0200

zone de contact

podcasts

russie

mali

assimi goïta

vladimir poutine

rencontre

moscou

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/06/19/1074728590_169:0:1083:514_1920x0_80_0_0_33d698666000b0c979fddddd4a0db4a8.jpg

Russie-Mali: "Cette confiance est là, mais il faut la renforcer" Sputnik Afrique Le Président malien de la Transition, Assimi Goïta s'est déplacé en Russie afin de rencontrer son homologue russe Vladimir Poutine. Au micro de Sputnik Afrique, Oumar MC Koné, expert malien en politique et géopolitique, est revenu sur les enjeux de cette visite.

"Je pense que cette confiance est là, mais il faut la renforcer. Le ministre de la Défense, le général du corps d'armée, Sadio Kamara, a fait plusieurs voyages à Moscou est un homme crédible qui est vraiment un acteur incontournable dans la lutte contre le terrorisme au Mali en tant que ministre de la défense", a déclaré à Zone de Contact Oumar MC Koné, expert malien en politique et géopolitiqueRetrouvez également dans cette émission:🎙 Riadh Sidaoui, écrivain, politologue et journaliste tunisino-suisse, sur les frappes américaines en Iran;🎙 Issoufou Boubacar Kado Magagi, analyste nigérien, sur les nationalisations d'entreprises au Niger.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

russie

mali

moscou

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

podcasts, russie, mali, assimi goïta, vladimir poutine, rencontre, moscou, аудио