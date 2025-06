https://fr.sputniknews.africa/20250613/nouveau-souffle-pour-les-arts-traditionnels-fes-et-rabat-beneficient-de-fonds--1074178611.html

Nouveau souffle pour les arts traditionnels: Fès et Rabat bénéficient de fonds

Cofinancés par la filiale de la Banque allemande de développement (KfW), le programme "Investissements pour l’emploi" (IFE), et le Secrétariat d’État chargé de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, ces conventions visent à renforcer et diversifier l’offre de formation dans les métiers de l’artisanat de service, en adéquation avec les besoins du marché du travail et en offrant de nouvelles perspectives aux jeunes. Elles permettront notamment la création d’opportunités professionnelles dans des secteurs en pleine expansion.Les deux projets ont également pour objectif de renforcer les capacités d’accueil et d’améliorer la qualité des formations dans les métiers de l’artisanat de service, afin de répondre aux attentes des artisans. Ce secteur joue, en effet, un rôle fondamental dans la création d’emplois durables, la lutte contre la précarité et la dynamisation des économies locale et régionale.Les accords de financement ont été paraphés par Mme Inge Gärke, directrice générale du programme IFE, M. Abdelrahim Zemzami, président de la Chambre de l’artisanat de la région Rabat-Salé-Kénitra, et M. Naji Fakhkhari, président de la Chambre de l’artisanat de la région Fès-Meknès.La première convention porte sur l’extension et la réhabilitation de l’Institut spécialisé des arts traditionnels de Rabat, à travers la création de trois nouvelles filières de formation dans l'Artisanat de service, en vue de répondre à la demande croissante du marché du travail dans des secteurs industriels en forte expansion, tels que le froid et la climatisation, le photovoltaïque et l’électricité automobile.La seconde convention concerne la mise à niveau et la réhabilitation de l’Institut spécialisé des arts traditionnels de Fès, ainsi que la création de nouveaux ateliers spécialisés répondant à une demande forte des opérateurs privés de la région.Dans une allocution à cette occasion, le Secrétaire d’État chargé de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Lahcen Saâdi, a souligné que ces deux projets structurants s’inscrivent dans la dynamique nationale que connaît le secteur, et s’insèrent dans le cadre du partenariat maroco-allemand.M. Saâdi a indiqué que la demande croissante pour les services liés à l’artisanat de service, ainsi que l’intérêt manifeste des jeunes pour des formations orientées vers les compétences professionnelles imposent une responsabilité collective. Celle-ci consiste à repenser la formation professionnelle dans les métiers de l’artisanat de manière globale, et à adapter les programmes aux réalités des régions et aux exigences du marché de l’emploi.Il a, par ailleurs, affirmé que les centres de formation bénéficieront d’une attention particulière, en phase avec les nouvelles orientations gouvernementales, notamment en matière d’emploi et de lutte contre le chômage. Ces efforts, a-t-il ajouté, visent à atteindre un double objectif : créer des opportunités d’emploi et assurer la pérennité des métiers traditionnels.Pour sa part, Mme Gärke a précisé que le programme IFE a alloué un financement de 1,51 million d’euros pour l’Institut de Rabat et 1,02 million d’euros pour celui de Fès, notant que les formations envisagées permettront de renforcer les opportunités d’insertion professionnelle des jeunes.De son côté, M. Zemzami a souligné que ce partenariat structurant reflète une volonté commune de faire évoluer le système de formation professionnelle à travers la création de parcours adaptés aux besoins actuels. Il traduit également une prise de conscience de la nécessité d’accompagner les mutations mondiales dans les domaines des technologies vertes, de la mobilité durable et des énergies renouvelables, contribuant ainsi à l’édification d’une économie durable.M. Fakhkhari a, quant à lui, mis en avant les retombées directes de l’accord sur le secteur de la formation dans la région Fès-Meknès, en ce qui concerne notamment l’amélioration du niveau des formateurs et des apprenants. Il a estimé que cela permettra de créer de l’emploi, de soutenir les jeunes entreprises et de doter le secteur de compétences nouvelles à même de le dynamiser et d’en améliorer la performance.Le chef de la division de la coopération au développement auprès de l’ambassade d’Allemagne à Rabat, Sebastian Wilde, a indiqué que ces projets s’inscrivent dans le cadre de l’initiative spéciale du gouvernement allemand "Emploi décent pour une transition juste". Ils illustrent, selon lui, l’un des nombreux exemples de l’engagement constant de l’Allemagne dans le cadre de son partenariat avec le Maroc.La cérémonie de signature de ces conventions a réuni des représentants de l’ambassade d’Allemagne à Rabat, de la Banque de développement KfW, des représentants de l'autorité gouvernementale en charge de la formation professionnelle, des départements ministériels, ainsi que des acteurs centraux et régionaux du secteur de l’artisanat, en plus de plusieurs opérateurs de la formation professionnelle et représentants du secteur privé.

