“On ne doit pas avoir peur de parler notre langue, ni de faire des films dans nos langues”

Le 2 juin 2025 à Bamako, un vent d’espoir a soufflé sur la salle Toumani Koné du CICB avec le lancement officiel de Maliwood, programme de relance ambitieux du cinéma malien. Objectif : créer une chaîne de valeur complète autour d’un 7e art enraciné dans les langues locales, la mémoire et l’histoire du pays.Pour ce professionnel de l’audiovisuel, soutenir ces initiatives modestes revient à sauvegarder les traditions partagées de tout le Sahel. Et cela passe aussi par une valorisation sans complexe des langues locales.À Manga, au cœur du Burkina Faso, l’inauguration de l’Hôtel Delwendé n’est pas qu’un projet d’hébergement. C’est un geste patriotique assumé, un levier de souveraineté économique dans un pays en quête de résilience. Pour Joël Euric Capo-Chichi, expert en hôtellerie et Directeur du Cabinet ESSOR, cette dynamique relève d’un véritable tournant.Selon lui, le Président Ibrahim Traoré incarne cette volonté politique de souveraineté à travers le soutien aux projets stratégiques. Le tourisme interne devient un outil majeur de cohésion et de valorisation du patrimoine national.“Le tourisme interne permet aux Burkinabè de découvrir leur propre pays, d’y passer leurs week-ends, de faire vivre les structures locales”, souligne-t-il. “Cela favorise une économie circulaire et renforce le lien entre culture, territoire et développement”, conclut-il.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

