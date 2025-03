https://fr.sputniknews.africa/20250302/29eme-fespaco-le-film-burkinabe-katanga-la-danse-des-scorpions-etalon-dor-de-yennenga-1070887542.html

29eme Fespaco: le film burkinabè "Katanga, la danse des scorpions", Etalon d'Or de Yennenga

29eme Fespaco: le film burkinabè "Katanga, la danse des scorpions", Etalon d'Or de Yennenga

Sputnik Afrique

Le réalisateur burkinabè Dani Kouyaté a remporté samedi l'Etalon d'Or de Yennenga du 29e Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou pour... 02.03.2025, Sputnik Afrique

2025-03-02T08:02+0100

2025-03-02T08:02+0100

2025-03-02T08:02+0100

burkina faso

afrique subsaharienne

cinéma

ouagadougou

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/03/02/1070887375_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1bcacb2840a279f58187c75efd743072.jpg

Martin Zongo, porte parole du jury qui lui a décerné le prix, a indiqué que le film a été choisi "pour le caractère intemporel et universel de sa cruciale thématique (...) pour son fort ancrage culturel à travers ses décors et costumes et la valorisation de son identité linguistique". Le film, une adaptation de la tragédie de Macbeth de William Shakespeare, retrace l'histoire d'un village pris dans les méandres et les vicissitudes du pouvoir d'un tyran. "J'ai voulu sortir du temps et de l'espace, sortir une fable politique qui se veut universelle", expliquait le réalisateur Dani Kouyaté lors de la projection du film tourné à Ouagadougou et ses environs, en noir et blanc, avec des dialogues en mooré, la langue la plus parlée au Burkina Faso. "Je suis comblé. Merci beaucoup. Merci au jury", a lancé le réalisateur après avoir été distingué.

burkina faso

afrique subsaharienne

ouagadougou

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Algérie Presse Service (APS)

Algérie Presse Service (APS)

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Algérie Presse Service (APS)

burkina faso, afrique subsaharienne, cinéma, ouagadougou