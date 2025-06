https://fr.sputniknews.africa/20250604/badtogo-un-financement-de-pres-de-39-millions-de-dollars-en-faveur-dune-agriculture-resiliente-1073835620.html

BAD/Togo: un financement de près de 39 millions de dollars en faveur d'une agriculture résiliente

banque africaine de développement (bad)

togo

agriculture

financement

Les accords ont été signés par le ministre togolais de l’Économie et des Finances, Essowè Georges Barcola, et la vice-présidente du Groupe de la BAD chargée du Développement régional, de l'Intégration et de la Prestation de services, Nnenna Nwabufo, indique l’institution bancaire panafricaine dans un communiqué.Le financement provient d’un don de 29 millions de dollars du Fonds Vert pour le Climat, administré par la Banque, et d’un prêt de 9,9 millions de dollars US de la BAD, précise la même source, faisant savoir que ce financement représente une étape importante dans la coopération entre le Togo et le Groupe de la BAD, un des principaux partenaires stratégiques du pays."L’aboutissement de ce projet du Fonds vert pour le climat illustre la volonté commune du Togo et de la BAD de promouvoir une croissance inclusive et durable, par la promotion d’une agriculture résiliente au changement climatique, conformément à la vision de la Feuille de route gouvernementale Togo 2025", a déclaré M. Barcola."Nous nous réjouissons d’avoir signé ces deux accords car il s’agit du premier financement du Fonds vert pour le climat destiné à soutenir la zone spéciale de transformation agro-industrielle au Togo et même en Afrique", s’est félicitée Mme Nwabufo, estimant qu’il est opportun d’élargir le soutien de la BAD à la transformation du secteur agricole tout en tirant parti des technologies d’énergie renouvelable.

