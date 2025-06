https://fr.sputniknews.africa/20250603/des-journalistes-camerounais-rejoignent-linitiative-educative-sputnikpro-1073808211.html

Des journalistes camerounais rejoignent l'initiative éducative SputnikPro

Un atelier sur la désinformation a été dirigé par le correspondant de Sputnik Afrique Aliyu Bello, à destination de journalistes camerounais. 03.06.2025, Sputnik Afrique

Des journalistes de l'Agence de presse camerounaise ont participé à un atelier sur la lutte contre la désinformation, mené par Aliyu Bello, correspondant de Sputnik Afrique.Un sujet particulièrement pertinent dans le paysage médiatique camerounais, alors que le pays se prépare à l'élection présidentielle prévue en 2025.Comment les émotions poussent-elles les gens à croire à de fausses informations? Quels outils numériques permettent de vérifier l'authenticité des photos et des vidéos? Comment la vérification des faits évolue-t-elle à l'ère de l'intelligence artificielle? Ces questions, et bien d'autres, ont été abordées lors de la formation.Le rédacteur en chef de la CNA, Nfor Hanson Nchanji, a remercié l'équipe de Sputnik pour l'organisation de cet atelier et a exprimé l'espoir de voir d'autres projets similaires se concrétiser.En 2024, l'agence de presse et radio Sputnik et l'Agence camerounaise de presse (CNA) avaient déjà signé un protocole prévoyant l'échange de contenus en anglais.SputnikPro est une initiative éducative visant à fournir aux journalistes, attachés de presse, blogueurs et étudiants des connaissances et compétences précieuses grâce à des séminaires, des conférences et des masterclass. Animé par des responsables médias de premier plan de Russie et d'ailleurs, ainsi que par des experts de l'agence Sputnik, le programme est actif depuis 2018. Il propose des rencontres en présentiel mais aussi des sessions en ligne, touchant un large public dans 24 pays.

