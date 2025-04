https://fr.sputniknews.africa/20250424/la-premiere-formation-de-sputnikpro-terminee-au-niger--1072256153.html

La première formation de SputnikPro terminée au Niger

La première formation de SputnikPro terminée au Niger

Sputnik Afrique

24.04.2025

Le programme éducatif en français comprenait plusieurs séminaires et ateliers. La directrice de Sputnik Afrique, Victoria Boudanova, a animé celui sur le potentiel que les technologies d'intelligence artificielle pourraient fournir aux médias modernes. Les stratégies des campagnes médiatiques dans les réseaux sociaux ont été présentées par la rédactrice Anna Kalinkina. Le correspondant Akhmat Tahir Bakhit a animé une conférence sur le rôle des médias dans la souveraineté africaine. Le programme était modéré par Anastassia Aliamovskaïa, responsable des projets de la Direction de la coopération internationale de Sputnik."Merci à Sputnik pour cette expérience utile. Le projet est très important dans le contexte de la coopération entre l'Alliance des États du Sahel et la Russie. Je pense qu'à une époque dominée par les idées de souveraineté nationale, le rôle des médias est d'informer le public sur le potentiel et les ressources de notre pays et de susciter l'enthousiasme pour l'action chez les gens", a déclaré Saley Assane, rédacteur en chef de l'Agence de presse du Niger.L'ANP est le principal média public au Niger. Son siège se trouve à Niamey et dispose d'un vaste réseau de correspondants régionaux à travers le pays. SputnikPro est un projet éducatif international dans le domaine des médias, initié par l'agence internationale Sputnik. C'est un système de séminaires, conférences, ateliers uniques destinés aux journalistes, attachés de presse, blogueurs et étudiants en fin de cursus des départements universitaires spécialisés, dispensés par les meilleurs responsables des médias russes et étrangers, experts et les principaux spécialistes de l'agence. Depuis 2018, des réunions ont eu lieu en personne dans 24 pays et en ligne dans plus de 80 pays. Le nombre de participants à SputnikPro dépasse les 12.700 personnes.

