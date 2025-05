https://fr.sputniknews.africa/20250527/le-dome-dor-de-trump-risque-de-declencher-une-guerre-nucleaire-dans-lespace-selon-pyongyang-1073533932.html

Le "Dôme d'or" de Trump risque de déclencher une "guerre nucléaire" dans l'espace, selon Pyongyang

Le "Dôme d'or" de Trump risque de déclencher une "guerre nucléaire" dans l'espace, selon Pyongyang

La Corée du Nord a violemment fustigé le projet de bouclier antimissiles "Dôme d'or" de Donald Trump, le qualifiant de bombe à retardement "extrêmement...

Dans un mémorandum cinglant, le ministère nord-coréen des Affaires étrangères a dénoncé une "initiative menaçante" des États-Unis, visant à intimider les puissances nucléaires, rapporte l’agence KCNA.Dans son mémorandum, la Corée du Nord, dotée de l'arme nucléaire, accuse les Etats-Unis d'être "déterminés à militariser l'espace" et de vouloir le transformer "en un champ de guerre nucléaire potentiel", a rapporté KCNA.La semaine dernière, Trump a dévoilé les contours de ce bouclier, promettant 175 milliards de dollars pour un système qu’il juge "crucial pour la survie" de l’Amérique. Mais les experts alertent: ce projet titanesque est semé d’embûches techniques et politiques, avec un coût qui pourrait exploser.Le "Dôme d'or" se veut un système de défense contre un large éventail d'armes ennemies, des missiles balistiques intercontinentaux aux missiles hypersoniques ou de croisière, en passant par les drones. Il s'inspire du "Dôme de fer" israélien, lequel est conçu pour protéger le pays des attaques de courte portée par missiles, roquettes et drones, et non pour intercepter des missiles à portée intercontinentale.

