"Un manque de confiance dû à un manque de stabilité et de continuité politiques"

"Un manque de confiance dû à un manque de stabilité et de continuité politiques"

Donald Trump s'est entretenu récemment par téléphone avec son homologue russe, Vladimir Poutine. Pour Sputnik Afrique, l'analyste international français Paul Antoine a décrypté les dessous et les enjeux de cet appel dans l'optique de la résolution du conflit en Ukraine.

"Un manque de confiance dû à un manque de stabilité et de continuité politiques" Sputnik Afrique Donald Trump s'est entretenu récemment par téléphone avec son homologue russe, Vladimir Poutine. Pour Sputnik Afrique, l'analyste international français Paul Antoine a décrypté les dessous et les enjeux de cet appel dans l'optique de la résolution du conflit en Ukraine.

"Le Président russe Poutine a toujours dit qu'il voulait une paix globale. Il ne veut pas juste une paix en Ukraine: il veut rediscuter les accords de sécurité au moins en Europe, et notamment la question de l'Otan. Et ça, ce n'est pas nouveau, il le disait dès 2007, vous savez. Il avait donné un discours très important en 2007 à la Conférence de sécurité qui se tient chaque année à Munich et il l'avait expliqué. Il avait dit qu'il fallait revoir le rôle de l'Otan et reparler de la paix en Europe. Et c'est ce qu'il veut faire", a déclaré l'analyste international français Paul Antoine.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

