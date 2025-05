https://fr.sputniknews.africa/20250521/lia-une-partie-integrante-de-la-strategie-maroc-digital-2030-1073320436.html

L’IA, une partie intégrante de la stratégie Maroc digital 2030

L’Intelligence artificielle est une partie intégrante de la stratégie Maroc digital 2030, a affirmé, le 20 mai devant la Chambre des Conseillers, la ministre... 21.05.2025, Sputnik Afrique

En réponse à deux questions sur "l'intelligence artificielle" lors de la séance hebdomadaire des questions orales, le ministre a souligné qu’une action est menée actuellement pour renforcer l'utilisation de l'intelligence artificielle en vue de développer les axes de cette stratégie et exploiter ses capacités dans les secteurs public et privé afin d’accompagner la digitalisation des services publics et contribuer à la promotion de l'économie numérique.À cet égard, Mme Seghrouchni a fait savoir que son département a supervisé cinq initiatives clés, dont la première est la création d'une direction spécialisée dans l'intelligence artificielle et les technologies émergentes au sein de la Direction générale de la transition numérique, chargée de mettre en place les politiques publiques dans le domaine des données nationales, de l'intelligence artificielle et des technologies émergentes.Cette direction sera chargée d’élaborer des programmes, des projets et des mesures de mise en œuvre, de préparer le cadre législatif et réglementaire et les normes éthiques, outre la promotion de la recherche scientifique, de l'innovation et de la coopération internationale, en plus des missions de suivi et de veille, afin d'assurer une utilisation responsable et sûre de l'IA, a-t-elle ajouté.La deuxième initiative concerne la signature d'une déclaration d'intention pour la création d'un pôle numérique régional arabo-africain sur l'IA et la science des données en partenariat avec le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) afin de coordonner le développement de la digitalisation et de l'IA aux niveaux arabe et africain, a-t-elle poursuivi.Le "Morocco Digital for Sustainable Development Hub", qui sera officiellement inauguré lors de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York en septembre prochain, sera une plateforme régionale de référence dans plusieurs domaines, notamment les technologies de la santé, le changement climatique, les énergies renouvelables, l'enseignement numérique, la cybersécurité, l'agro-technologie et les services financiers numériques, a précisé la ministre, ajoutant que la troisième initiative est la création d'un réseau de centres d'excellence, les "JAZARI INSTITUE”, pour développer des solutions numériques en utilisant l'intelligence artificielle, en tant que passerelles entre la recherche, l'innovation et les systèmes locaux dans les douze régions du Royaume et hubs d'innovation facilitant le lien entre les chercheurs, les startups, les industriels et les citoyens.S'agissant de la quatrième initiative, la responsable gouvernementale a expliqué qu'elle concerne le lancement de deux programmes nationaux de formation aux compétences en matière de numérisation et d'intelligence artificielle pour les jeunes talents (tranche d'âge entre 8 et 18 ans), notant que le premier programme bénéficiera à quelque 200.000 jeunes appartenant aux différentes instances de la Fédération Royale Marocaine de Football et débutera par des projets pilotes au niveau des centres relevant de la FRMF et des centres de formation des clubs, avant de s'étendre aux tournois régionaux.Le deuxième programme vise à organiser des ateliers de formation dans différentes régions du Royaume au niveau des maisons de jeunes pour développer les compétences des enfants dans les domaines de l'intelligence artificielle et de la numérisation et les associer au dynamisme de la transformation numérique que connaît le Maroc, tout en renforçant l'utilisation sûre et responsable des outils numériques, selon une approche globale et inclusive, a précisé la ministre.La cinquième initiative concerne l'organisation, les 1er et 2 juillet prochain à Rabat, d’assises nationales dans le but de promouvoir l'utilisation et le développement de l'intelligence artificielle responsable et de contribuer au développement, ainsi que d'élargir le débat et la coordination avec les différentes parties prenantes sur les orientations dans le cadre d'une vision commune cohérente avec le contexte national, a affirmé Mme Seghrouchni.L'intelligence artificielle constitue une priorité dans le cadre du chantier de transformation numérique, eu égard à son potentiel en matière de rationalisation des coûts de production et de proposition de solutions répondant aux besoins des citoyens, a-t-elle dit, notant que le Maroc confirme sa présence dans ce domaine, puisqu'il a été l'un des premiers pays à adopter la recommandation de l'UNESCO sur l'éthique de l'intelligence artificielle et a adhéré activement à un certain nombre d'initiatives mondiales, africaines et arabes, ce qui reflète son engagement en faveur du développement d'une intelligence artificielle responsable et humaine.

