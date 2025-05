https://fr.sputniknews.africa/20250515/comment-les-langues-locales-en-afrique-font-face-a-un-monde-globalise-et-numerise-1073107778.html

Comment les langues locales en Afrique font face à un monde globalisé et numérisé

En Afrique, les langues locales, bien qu’ancrées dans les réalités sociales et culturelles, sont souvent marginalisées au profit de langues héritées de la... 15.05.2025, Sputnik Afrique

En Afrique, les langues locales, bien qu'ancrées dans les réalités sociales et culturelles, sont souvent marginalisées au profit de langues héritées de la colonisation. Cette situation soulève de nombreux défis, notamment dans les domaines de l'éducation, de la gouvernance et de la communication.

L’Afrique a toujours été un continent d’une richesse linguistique exceptionnelle, comptant plus de 2.000 idiomes. Ce numéro d'Avenir Souverain se focalise sur leurs enjeux, défis et perspectives.Selon Mbacké Diagne, de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, les différences entre les langues locales sur le plan phonologique ou sémantique ou lexicale n'atteignent pas plus de 30%.Bien que nombreux soient ceux qui tirent la sonnette d'alarme, ce n’est pas une fatalité pour l'avenir souverain de l'Afrique. Un très bel exemple vient d'être donné par les pays de l'Alliance des États du Sahel, où le français a perdu son trône linguistique au bénéfice des langues nationales.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

