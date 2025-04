En demi-finale, vingt participants ont défendu leurs idées et démontré leurs compétences linguistiques dans leur langue maternelle."J’invite le peuple burkinabè à s’impliquer pour la valorisation et la promotion des langues locales. Parler sa langue, c’est promouvoir sa culture, c’est apprendre mieux notre culture. Il n’y a pas d’ethnie au Burkina Faso, il n’y a qu’une seule communauté et c’est la communauté burkinabè", a déclaré l’émir du Liptako, ambassadeur de la langue fulfulde.La finale du concours aura lieu le 24 mai à Ouagadougou. La compétition devrait à l'avenir être étendue à d’autres langues.

Le Burkina promeut ses langues locales avec une compétition de débats oratoires, une première

L’événement, placé sous le thème "Diversité linguistique, unité nationale" et se déroulant à Ouagadougou, vise à valoriser les cultures burkinabè. Dans cette première étape, on trouve les langues mooré, le dioula et le fulfulde. Ce concours est aussi censé promouvoir le dialogue interculturel et la diversité.