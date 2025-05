https://fr.sputniknews.africa/20250512/une-police-maritime-entre-en-service-en-ethiopie-1072982040.html

Une police maritime entre en service en Éthiopie

Une police maritime entre en service en Éthiopie

Cette unité sera chargée d'assurer la sécurité autour du Grand barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD), qui devrait être inauguré au second semestre 2025. 12.05.2025, Sputnik Afrique

“Cette police est la première du genre à être organisée dans notre pays“, a déclaré la police fédérale. Elle aura pour mission de dissuader et de prévenir les menaces potentielles, notamment la piraterie maritime. Selon un commandant de la police fédérale, la création de cette nouvelle force est devenue nécessaire en raison de l'ampleur et de l'importance stratégique du réservoir. Une fois pleinement opérationnel, le réservoir du GERD contiendra environ 74 milliards de mètres cubes d'eau et s'étendra sur une superficie de 1.680 kilomètres carrés.

