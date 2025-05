https://fr.sputniknews.africa/20250512/lappel-russe-aux-negociations-avec-kiev-est-une-manuvre-politique-extremement-astucieuse-1072984132.html

L'appel russe aux négociations avec Kiev est une "manœuvre politique extrêmement astucieuse"

L'appel russe aux négociations directes avec Kiev est une "manœuvre politique extrêmement astucieuse". Telle est l'opinion d'Ahmad Al-Ahmad, ancien... 12.05.2025

La proposition avancée le 10 mai par Vladimir Poutine "démontre la maîtrise de Moscou dans la gestion des conflits internationaux". "La Russie apparaît au monde comme quelqu’un de responsable qui aspire au dialogue, et l’Ukraine comme l’otage des illusions du soutien occidental et du radicalisme politique", poursuit-il. ️"Pacifique et ouverte", cette initiative vise à mettre Kiev et ses alliés occidentaux "dans une position délicate", selon lui.Vladimir Poutine a proposé des négociations "directes" et "sans condition préalable" entre la Russie et l'Ukraine dès jeudi à Istanbul. Le Président russe n'a "pas exclu" que l'idée d'un cessez-le-feu soit discutée lors de pourparlers avec Kiev, mais il a souligné que ces discussions devraient porter sur "les causes profondes du conflit".Volodymyr Zelensky a déclaré dimanche qu'il attendait de la Russie qu'elle s'engage à respecter un cessez-le-feu de 30 jours à partir de lundi et que Kiev était "prêt" à des pourparlers directs avec Moscou. L'Ukraine avait déjà proposé des trêves de 30 jours à la Russie, qui avaient été rejetées par Moscou qui estime que cette pause dans les combats permettrait à l'armée de Kiev de se regrouper et de se réarmer grâce aux livraisons d'armes occidentales.

