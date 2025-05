https://fr.sputniknews.africa/20250511/potentiellement-un-grand-jour-pour-la-russie-et-lukraine-1072951692.html

"Potentiellement un grand jour pour la Russie et l'Ukraine!"

"Potentiellement un grand jour pour la Russie et l'Ukraine!"

Sputnik Afrique

Donald Trump a salué les négociations directes et sans conditions préalables proposées par Vladimir Poutine. 11.05.2025, Sputnik Afrique

2025-05-11T07:30+0200

2025-05-11T07:30+0200

2025-05-11T07:30+0200

russie

ukraine

vladimir poutine

donald trump

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/02/1b/1070848710_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c9020cd624e694ff7e7fb175002323b3.jpg

"Potentiellement un grand jour pour la Russie et l'Ukraine !" a écrit le Président américain sur son compte Truth Social.Et d’ajouter: "Pensez aux centaines de milliers de vies qui seront sauvées avec la fin, espérons-le, de ce +bain de sang+ sans fin. (...) Je continuerai à travailler avec les deux parties pour m'assurer que cela se produise".Proposition de PoutineLa Russie a proposé à l'Ukraine de reprendre les négociations directes le 15 mai à Istanbul."Malgré tout, nous proposons aux autorités de Kiev de reprendre les négociations interrompues fin 2022, de reprendre les pourparlers directs, et ce sans conditions préalables. Nous proposons de les reprendre sans délai jeudi prochain, le 15 mai, à Istanbul, où elles se sont tenues auparavant et où elles ont été interrompues ", a déclaré Vladimir Poutine dans à l'issue d'une série de discussions internationales au Kremlin.La Russie est prête à engager des négociations sérieuses avec l'Ukraine, l'objectif étant d'éliminer les causes profondes du conflit, a souligné le Président.Le Président n'a pas exclu qu'un cessez-le-feu puisse être conclu lors des négociations avec l'Ukraine.

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, ukraine, vladimir poutine, donald trump