https://fr.sputniknews.africa/20250508/poutine-remercie-xi-detre-venu-pour-le-80e-anniversaire-de-la-victoire-sur-lallemagne-nazie-1072791667.html

Poutine remercie Xi d'être venu pour le 80e anniversaire de la Victoire sur l'Allemagne nazie

Poutine remercie Xi d'être venu pour le 80e anniversaire de la Victoire sur l'Allemagne nazie

Sputnik Afrique

Le Président russe a remercié son homologue Xi Jinping pour sa décision de partager la célébration du 80e anniversaire de la victoire avec la Russie, lors... 08.05.2025, Sputnik Afrique

2025-05-08T10:05+0200

2025-05-08T10:05+0200

2025-05-08T10:05+0200

chine

russie

international

jour de la victoire

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/05/08/1072791457_0:148:3376:2047_1920x0_80_0_0_8c831570b4cefa2228dfed6f2495f651.jpg

Vladimir Poutine: La Russie et la Chine défendent ensemble la vérité historique sur la Grande Guerre patriotique et luttent contre les manifestations du nazisme. Le contingent militaire chinois participant au défilé de la Victoire dans la capitale russe, le 9 mai, sera le plus important en nombre parmi les troupes étrangères.La Russie et la Chine développent leurs liens pour le bien des peuples et non contre d'autres pays.L'intention de construire un bon voisinage, de renforcer notre amitié et d'élargir notre coopération est un choix basé sur la coopération stratégique entre la Russie et la Chine.Xi JinpingIl s'est dit très heureux de participer aux célébrations à l'occasion du 80e anniversaire de la Victoire.Au prix de lourdes pertes, les peuples russe et chinois ont remporté une grande victoire, apportant une immense contribution historique à la cause de la paix dans le monde et au progrès de l'humanité.La Chine est prête à défendre la vérité sur l’histoire de la Seconde Guerre mondiale aux côtés de la Russie.

chine

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

chine, russie, international, jour de la victoire