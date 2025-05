https://fr.sputniknews.africa/20250508/mon-pere-aurait-ete-en-colere-une-fille-dun-heros-du-normandie-niemen-denonce-la-desinformation-1072499813.html

"Mon père aurait été en colère": une fille d'un héros du Normandie-Niémen dénonce la désinformation

"Mon père aurait été en colère": une fille d'un héros du Normandie-Niémen dénonce la désinformation

Sputnik Afrique

À l’occasion des 80 ans de la victoire sur le nazisme, le podcast Identités Africaines donne la parole aux descendants de Raymond Trolliet, mécanicien du... 08.05.2025, Sputnik Afrique

2025-05-08T16:52+0200

2025-05-08T16:52+0200

2025-05-08T16:52+0200

identités africaines

podcasts

histoire

seconde guerre mondiale

grande guerre patriotique (1941-1945)

escadrille normandie-niemen

désinformation

témoignage

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/04/1e/1072502296_0:0:1133:637_1920x0_80_0_0_21fbdff6d806af99e6b1ed7d34939621.png

"Mon père aurait été en colère": une fille de héros du Normandie-Niémen dénonce la désinformation Sputnik Afrique À l’occasion des 80 ans de la victoire sur le nazisme, le podcast Identités Africaines donne la parole aux descendants de Raymond Trolliet, mécanicien du légendaire régiment Normandie-Niémen. En conclusion, l’acteur Pascal Monge fait revivre des extraits de L’épopée du Normandie-Niémen.

Monique Trolliet, fille aînée du mécanicien du Normandie-Niémen Raymond Trolliet, revient sur l’engagement antifasciste de son père. Pour elle, la lutte contre les manipulations médiatiques et la défense de la vérité historique sont un combat actuel.Autres interventions à découvrir dans cette émission:Françoise Trolliet, sœur de Monique, et Régis Messac, petit-fils de Raymond, apportent des éclairages sur l’engagement syndical et familial du héros. En conclusion, l’acteur français Pascal Monge donne voix aux archives en lisant des passages de L’Épopée du Normandie-Niémen de Roland de La Poype, rappelant les fraternités nées dans le froid d’Ivanovo.► Retrouvez tous les épisodes du podcast Identités Africaines.

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Maxime Mardoukhaev https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103895/77/1038957788_0:320:4000:4320_100x100_80_0_0_295d5ca6495cd92173a4b641c065cf46.jpg

Maxime Mardoukhaev https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103895/77/1038957788_0:320:4000:4320_100x100_80_0_0_295d5ca6495cd92173a4b641c065cf46.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Maxime Mardoukhaev https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103895/77/1038957788_0:320:4000:4320_100x100_80_0_0_295d5ca6495cd92173a4b641c065cf46.jpg

podcasts, histoire, seconde guerre mondiale, grande guerre patriotique (1941-1945), escadrille normandie-niemen, désinformation, témoignage, аудио