Mai 1945 en Algérie: "Les massacres de masse devaient permettre de préserver la société coloniale"

Dans cet épisode de L’Afrique en Marche, Youssef Girard, historien français et auteur, spécialiste du Mouvement national algérien et de la guerre d’Algérie... 08.05.2025, Sputnik Afrique

Dans cet épisode de L’Afrique en Marche, Youssef Girard, historien français et auteur, spécialiste du Mouvement national algérien et de la guerre d’Algérie, explique les causes profondes de la violence des massacres du 8 mai 1945 en Algérie comme la "volonté des autorités françaises et des colons de préserver le statu quo colonial en Algérie".