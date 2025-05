Du camp nazi à la Résistance: le destin héroïque des femmes du bataillon Rodina

"Elles ont fait du renseignement qui a été extrêmement efficace, en particulier lors de l'assaut d'une prison SS à Bar-le-Duc. Ils ont libéré 47 patriotes français et deux soviétiques, qui étaient destinés à être pendus le lendemain sur la place publique. Voilà, ça, c'était la première mission de renseignement, mais il y en a eu d'autres et c'est à chaque fois efficace, juste précis. [...] Et ensuite, devant leur détermination, ils commençaient à les emmener en opération réelle et de combat", raconte M.Barchi.