Attaques récentes à Port-Soudan: une "escalade majeure" à risque, selon l'ONU

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres est "très inquiet" des attaques de drones des derniers jours contre la ville de Port-Soudan, qui représentent... 08.05.2025, Sputnik Afrique

Ces attaques contre "le principal point d'entrée de l'aide humanitaire au Soudan", menacent également d'"augmenter les besoins humanitaires et de compliquer encore plus les opérations d'aide" dans le pays ravagé par la guerre depuis deux ans, a-t-il ajouté. Antonio Guterres est également "alarmé de l'expansion du conflit à une zone où se sont réfugiés de nombreux déplacés ayant fui la capitale Khartoum et d'autres régions". Et par "le manque de volonté politique des parties de retourner à la table des négociations", a insisté son porte-parole.Depuis avril 2023, le Soudan est dévasté par une guerre opposant le général Abdel Fattah al-Burhane et le général Mohamed Hamdane Daglo, à la tête des Forces de soutien rapide (FSR). Longtemps épargnée, Port-Soudan (est), qui abrite des agences de l'ONU et des milliers de déplacés, est depuis dimanche la cible de frappes que les représentants de l'armée soudanaise ont attribué la responsabilité aux unités des Forces de soutien rapide (FSR). Une attaque a notamment visé mercredi la principale base navale de la ville, selon une source militaire.

