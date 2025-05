https://fr.sputniknews.africa/20250507/le-maroc-ambitionne-de-devenir-une-nation-numerique-de-reference-1072732757.html

Le Maroc ambitionne de devenir une nation numérique de référence

La ministre déléguée chargée de la Transition numérique a mis en avant l’ambition du Maroc de se transformer en une nation numérique de référence, et ce à... 07.05.2025, Sputnik Afrique

S’exprimant par visioconférence lors de cet événement, Amal El Fallah Seghrouchni a souligné qu'en droite ligne des Hautes orientations Royales, le programme gouvernemental confirme la volonté de faire du Maroc un pays qui ambitionne de se transformer en nation numérique.Elle a ajouté que la stratégie nationale “Maroc Digital 2030” en est l’illustration, visant à accélérer la transition numérique tout en assurant une inclusion sociale et en réduisant la fracture numérique, pour permettre à tous les citoyens de profiter des bénéfices du numérique. Cette stratégie, outil de la transformation numérique au Maroc, s'appuie sur l'intelligence artificielle (IA) pour son accélération, a-t-elle indiqué.Mme Seghrouchni a, par ailleurs, relevé que ce Forum se déroule dans un contexte marqué par l’adoption du Pacte numérique mondial, un appel à une gouvernance numérique responsable et à la construction d’infrastructures résilientes, notant que l’objectif est de créer un cadre mondial inclusif pour favoriser une action multipartite et combler les écarts liés au numérique, aux données et à l’innovation.Après avoir mis en exergue l’importance du numérique comme levier structurant pour la transformation économique et sociale à condition de mettre en place une gouvernance éthique et inclusive, la ministre déléguée a rappelé que c'est dans cette perspective que l'Assemblée générale de l’ONU a adopté en mars 2024 une résolution fondamentale pour la gouvernance de l'IA, portée par les États-Unis et le Maroc, et soutenue par plus de 120 pays.Cette résolution, a-t-elle dit, souligne la nécessité de développer et d'utiliser l'IA dans le respect des droits humains, tout au long du cycle de vie des technologies et appelle également à une coopération internationale pour réduire la fracture numérique, en soutenant les pays en développement, notamment africains, dans leur accès aux outils numériques.Elle a signalé que le Maroc s'inscrit pleinement dans cette dynamique, citant à ce propos un passage du discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la Zone de libre-échange continentale qui s’est tenu en mars 2018, dans lequel le Souverain souligne: “L'Afrique est en passe de devenir un laboratoire du monde numérique. Le digital est en train de changer le visage de notre continent, porté par une jeunesse inventive, créative et audacieuse”.Organisé par le Conseil économique et social de l'ONU (ECOSOC), le 10è Forum de collaboration multipartite sur la science, la technologie et l’innovation se tiendra ce mercredi et jeudi à New York sous le thème "Faire progresser les solutions scientifiques et technologiques durables, inclusives et fondées sur des données probantes pour l'Agenda 2030 et ses objectifs de développement durable".Le président de l'ECOSOC, Bob Rae, avait nommé l’ambassadeur, représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU, Omar Hilale, pour co-présider ce Forum, avec l’ambassadeur de la Finlande, Elina Kalkku.

