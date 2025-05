https://fr.sputniknews.africa/20250507/de-la-seconde-guerre-mondiale-a-la-guerre-de-linformation-lafrique-et-la-russie-un-destin-commun-1072756820.html

De la Seconde guerre mondiale à la guerre de l'information: l'Afrique et la Russie, un destin commun

Le 29 avril 2025, un forum a eu lieu à Moscou, sous l’égide du Club russo-africain, réunissant des chercheurs et journalistes du monde entier. Cet événement a... 07.05.2025, Sputnik Afrique

Parmi les voix fortes de ce forum, le Dr Louis Gouend, président de la diaspora camerounaise et de la commission sur les diasporas africaines du Club russo-africain, a souligné l'impact de la victoire soviétique sur les luttes pour l’indépendance en Afrique.Le forum n’a pas seulement été un hommage aux sacrifices de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi une réflexion sur la guerre informationnelle moderne. Le Président de la diaspora centrafricaine en Russie, Glenn Gbangho, a partagé son point de vue sur l’évolution de la lutte pour l'indépendance africaine, soulignant l'importance de la résistance face aux attaques médiatiques.Il insiste sur l'importance de former les jeunes journalistes africains à cette nouvelle forme de combat : “On doit leur donner les outils nécessaires pour lutter contre cette déconstruction”.Georges Romain Zobo, chercheur à l’Université russe Rosbiotech, met l'accent sur l'importance de la coopération entre journalistes russes et africains pour changer la perception du continent.Il ajoute que les journalistes doivent valoriser les multiples facettes de la Russie, soulignant son rôle en tant que grand foyer culturel et scientifique.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

