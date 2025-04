https://fr.sputniknews.africa/20250428/la-5eme-edition-du-forum-dinvestissement-golfe-maroc-1072398745.html

La 5ème édition du Forum d'investissement Golfe-Maroc

La 5ème édition du Forum d'investissement Golfe-Maroc

L'événement se tiendra les 3 et 4 novembre 2025 au Maroc à l'initiative de la Fédération des Chambres du Conseil de coopération du Golfe en partenariat avec le... 28.04.2025

Cette annonce a été faite lors de la signature, dimanche à Riyad, d'un accord de coopération entre la Fédération des Chambres du Conseil de la coopération du Golfe, représentée par son secrétaire général, Saleh Bin Hamad Al Sharqi, et l'Agence du Golfe arabe pour les médias et la communication, représenté par son directeur exécutif, Mohamed Ait Bouselham et en vertu duquel elle prendra en charge l’organisation et la supervision exécutive dudit Forum.L’organisation de cet événement économique vise à renforcer le partenariat stratégique entre les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) et le Royaume du Maroc dans divers domaines en vue de promouvoir les opportunités d’investissement et élargir les perspectives de la coopération économique et commerciale. Il permettra aussi de créer un espace structuré pour la communication entre les hommes d’affaires marocains et leurs homologues des pays du Golfe, de présenter les opportunités d’investissement et de renforcer les partenariats entre les secteurs privés des deux parties.De même, le Forum se penchera sur les mécanismes permettant de faire face aux difficultés auxquelles se heurte le mouvement des échanges commerciaux et d'investissements, contribuant ainsi à hisser le niveau des échanges commerciaux et des investissements entre les pays du CCG et le Maroc.

