Vladimir Poutine a décrété un cessez-le-feu temporaire en Ukraine à l'occasion des fêtes de Pâques. Pour Sputnik Afrique, l'eurodéputé français Thierry Mariani... 21.04.2025, Sputnik Afrique

Trêve de Pâques: "Une sorte de trêve de Dieu au milieu de ce fracas des armes" Sputnik Afrique Vladimir Poutine a décrété un cessez-le-feu temporaire en Ukraine à l'occasion des fêtes de Pâques. Pour Sputnik Afrique, l'eurodéputé français Thierry Mariani a commenté l'initiative du Président russe ainsi que le message envoyé à l'Ukraine à travers celle-ci.

Au micro de Zone de Contact, l'eurodéputé français Thierry Mariani a qualifié le cessez-le-feu pascal de "beau geste"."En réalité, c'est un message envoyé aux Ukrainiens: est-ce que ceux-ci, d'abord, sont prêts à respecter cette trêve décrétée côté russe? C'est-à-dire, est-ce que jusqu'à demain soir, tout combat, tout bombardement, tout tir va cesser? Et sur tout le front, ce sera déjà un test de voir si cette main tendue de la Russie à l'Ukraine est saisie", a ajouté l'eurodéputé français.Retrouvez également dans cette émission:- Fousseynou Ouattara, vice-président de la commission de Défense et de sécurité du Conseil de Transition du Mali, et Laurent Brayard, journaliste français dans le Donbass, sur le cessez-le-feu en Ukraine;- Mansour Elh Amani, président du parti nigérien Front patriotique pour la justice et le développement, et Ibrahim Salifou, expert nigérien en relations internationales et en politique, sur la visite du ministre nigérian des Affaires étrangères à Niamey.- Alexeï Andreïev, représentant commercial de la Russie au Maroc, sur le GITEX Africa 2025;- Rédouane El Haloui, président de la Fédération des technologies de l'information de telecommunication et de l'offshoring, sur la coopération russo-algérienne en marge du salon ICT Africa Summit 2025.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

