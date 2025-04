https://fr.sputniknews.africa/20250419/kiev-a-viole-le-moratoire-sur-les-frappes-contre-les-installations-energetiques-plus-de-100-fois-1072087434.html

Kiev a violé le moratoire sur les frappes contre les installations énergétiques plus de 100 fois

Kiev a violé le moratoire sur les frappes contre les installations énergétiques plus de 100 fois

Le Président russe a tenu ce samedi une réunion avec le chef d'état-major général. Il a été demandé à ce dernier d'être prêt à répondre à de possibles actions... 19.04.2025

Lors d"une réunion avec le chef d'état-major général ce 19 avril, Poutine a qualifié la situation dans la zone de l’opération militaire spéciale de favorable pour la Russie. Après avoir annoncé un cessez-le-feu pascal, il a demandé à Valeri Guérassimov d'être prêt à répondre à de possibles actions agressives de l'Ukraine pendant le cessez-le-feu.Il a également indiqué que la Russie saluait la volonté des États-Unis et du Président Trump de parvenir à une résolution pacifique de la crise ukrainienne, dit Poutine.Moratoire sur les frappes contre les sites énergétiquesLe 24 mars, des négociations entre des spécialistes russes et américains ont eu lieu dans la capitale de l'Arabie saoudite, Riyad. En conséquence, les parties ont convenu d’élaborer un mécanisme visant à interdire les frappes sur les installations énergétiques en Russie et en Ukraine pendant une période de 30 jours, à compter du 18 mars.Le Kremlin a ensuite publié une liste de ces installations convenues entre les parties russe et américaine, qui comprenait notamment : des raffineries de pétrole, des oléoducs et gazoducs et des installations de stockage, des centrales électriques, des sous-stations, des transformateurs et des distributeurs, des centrales nucléaires et des barrages hydroélectriques.Malgré les déclarations du régime de Kiev, notamment de Volodymyr Zelensky, sur les restrictions des frappes contre les installations énergétiques russes, l'armée ukrainienne a violé 107 fois le moratoire .

